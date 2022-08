Da tempo stiamo parlando della frequenza oramai molto più che alta di atti di infedeltà su WhatsApp. Sono davvero numerosi gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea che arrivano a scoprire tradimenti da parte del proprio partner proprio tra una conversazione e l’altra.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Nel corso degli ultimi anni i metodi per la lettura dei messaggi su WhatsApp sono divenuti davvero rilevanti in ordine numerico. Ovviamente la tecnica più semplice a disposizione del pubblico è la lettura dei messaggi del partner.

Questa tecnica ha a suo favore certamente la semplicità, anche se in alcuni casi non sempre si dimostra efficace. C’è da considerare, infatti, che coloro che hanno qualcosa da nascondere su WhatsApp tendono ad eliminare ogni genere di contenuto sospetto per non favorire il minimo genere di contenuto sospetto.

Da qualche mese, gli utenti della chat hanno a loro disposizione un secondo metodo molto più efficace. Questa tecnica si basa sulle dinamiche del servizio WhatsApp Web.

L’estensione desktop della piattaforma di messaggistica istantanea assicura una possibile copia delle conversazioni da cellulare a computer portatile. Questo metodo può essere opzionato direttamente dal menù Impostazioni della chat.

Sulla base di queste funzioni, agli utenti sarà necessario un pc e il pieno possesso dello smartphone del partner per pochi secondi, al fine di creare una veloce sincronizzazione delle chat sul dispositivo portatile. Questa tecnica, oltre ad una lettura attenta dei messaggi, garantisce un vantaggio ulteriore: tutte le conversazioni, infatti, saranno anche aggiornate con costanza ed in tempo reale.