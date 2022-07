L’attesa farà da padrona alla situazione attuale riguardante i prezzi della benzina e del diesel. Di fatto, durante i primi mesi estivi, i prezzi dei carburanti avevano raggiunto dei livelli mai visti prima e il Governo doveva necessariamente intervenire. Fortunatamente, è stato introdotto dopo poco il taglio delle accise, ma gli esperti del settore chiedono incessantemente anche altre importanti decisioni.

Purtroppo, sin dall’inizio del 2022, in Italia le famiglie non se la passano affatto bene e anche chi non sentiva l’acqua alla gola ora incomincia a sentirla. Tutto questo, per via di costi alla pompa che avevano superato (anche abbondantemente) i due euro al litro. Dopo l’intervento del Governo pare che la situazione sia leggermente migliorata, con il taglio delle accise ulteriormente prorogato. Possiamo ben sperare?

Benzina e diesel: ecco tutti i prezzi alla pompa nel dettaglio

Tramite l’elaborazione di Quotidiano Energia e dei dati all’Osservaprezzi del Mise, siamo riusciti ad estrapolare i prezzi dei vari carburanti.

La benzina in modalità self costa 1,907 euro/litro (1,917 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,888 e 1,923 euro/litro (no logo 1,908). Per quanto riguarda il diesel, invece, il prezzo medio è di 1,878 euro/litro (1,886 il dato precedente), con le compagnie tra 1,860 e 1,887 euro/litro (no logo 1,880).