A questo punto, le voci di iPhone 14 Pro sono abbastanza coerenti in termini di nuovo display, che si ritiene non solo abbia un nuovo design ma offra anche una modalità sempre attiva. Mentre le versioni precedenti di iOS 16 facevano numerosi riferimenti a una nuova modalità sempre attiva, gli sfondi del sistema sono stati ora modificati per sfruttare questa nuova funzionalità.

Se non si ha familiarità con un display sempre attivo, consente al sistema di mantenere visibili alcune informazioni sullo schermo, come l’orologio, pur richiedendo pochissima carica della batteria. Alcuni smartphone Android hanno già display sempre attivi e anche Apple Watch Series 5 e modelli successivi.

iPhone 14, Apple si prepara all’annuncio

Anche prima della WWDC 2022, Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato che iOS 16 includerebbe una nuova funzionalità sempre attiva che sarebbe stata limitata ai dispositivi iPhone 14 Pro. Ciò è dovuto al fatto che le versioni di quest’anno avranno presumibilmente un nuovo display con frequenza di aggiornamento variabile che potrebbe arrivare fino a 1 Hz al secondo. Di conseguenza, dovrebbe utilizzare meno energia rispetto ai display contemporanei.

9to5Mac ha scoperto molti riferimenti alla funzionalità di visualizzazione sempre attiva in iOS 16, confermando tutti i rapporti di iPhone 14 Pro. C’è anche una modalità interna che Apple utilizza per testare lo stato sempre attivo dell’iPhone 13. Quando si tratta di dispositivi Android con display sempre attivi, la funzionalità funziona in modo quasi identico su tutta la linea. Ottieni uno schermo scuro con l’orologio e, in rare occasioni, i widget. Con la schermata di blocco ridisegnata in iOS 16, è evidente che l’iPhone probabilmente adotterà un approccio simile. Tuttavia, Apple potrebbe lavorare su qualcosa di più per iPhone 14 Pro.