Trony fa letteralmente sognare gli utenti con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, la perfetta soluzione che può spingere i clienti ad acquistare nuovi prodotti, a prescindere dalla provenienza territoriale.

Tutti gli sconti che troverete raccontati nel nostro articolo, sono da considerarsi attivi in esclusiva assoluta nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, nel momento in cui si vorranno acquistare nuovi prodotti. La campagna promozionale, lo ricordiamo, è inoltre da considerarsi attiva solamente oggi, 28 luglio 2022.

Trony: offerte dai prezzi mai visti prima

Lo smartphone che maggiormente rappresenta la richiesta attuale degli utenti, è senza ombra di dubbio l’ottimo Galaxy S22, il migliore della lineup del 2022 di Samsung, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 699 euro, per quanto riguarda la variante con 256GB di memoria interna. Allo stesso prezzo, se interessati invece al mondo Apple, sarà possibile acquistare un iPhone 12, nella sua versione con 128GB di memoria interna.

Volendo invece cercare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, la scelta potrebbe ricadere su un prodotto da meno di 400 euro. all’interno del volantino è possibile trovare Redmi Note 11 Pro a 279 euro, Galaxy A32 a 199 euro, ma anche Galaxy a53 a 399 euro, Motorola Edge 30 a 359 euro, TCL 30Se a 149 euro, Motorola E32 a 129 euro ed altri ancora.

Tutti i dettagli del volantino sono raccolti per comodità direttamente sul sito ufficiale di Trony, in modo da essere sicuri di cogliere tutti gli sconti.