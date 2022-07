Il Motorola Razr 2022 farà la sua prima apparizione pubblica in Cina la settimana prossima. Il mese di agosto ospiterà l’introduzione di una serie di nuovi smartphone degni di nota, tra cui questo. Il Motorola Razr 2022 è ancora avvolto da mistero, in contrasto con gli smartphone Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, che saranno entrambi svelati il ​​10 agosto.

Fino a questo momento conoscevamo solo pochi dettagli e pochi fatti specifici. Questo volge al termine oggi, tuttavia, poiché un alto dirigente di Motorola ha finalmente fornito alcuni dettagli sul tanto atteso dispositivo pieghevole a conchiglia che l’azienda sta sviluppando.

Motorola Razr 2022 si prepara al debutto

Weibo, uno dei principali siti di microblogging in Cina, è stato il primo luogo in cui Motorola ha rivelato le informazioni. Molte delle ipotesi tecniche precedentemente non confermate relative al Razr 2022 sono state infine confermate in un post sul blog. In particolare, ora abbiamo la conferma assoluta che il sistema su chip più recente e all’avanguardia di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, fungerà da cervello dietro il Razr di prossima generazione.

Alla luce dei benchmark che abbiamo esaminato all’inizio della settimana, questo sviluppo non è una sorpresa completa; tuttavia, è incoraggiante vedere Motorola fare questo passo. Da parecchio tempo, la maggior parte di coloro che sono entusiasti dei telefoni pieghevoli ha desiderato che il Moto Razr si spostasse nella regione dei dispositivi premium in termini di specifiche. Gli interni dello smartphone non sono mai stati molto impressionanti in tutta la sua storia.

Le prestazioni di questo nuovo chipset Snapdragon dovrebbero essere al top, il che consentirà al Razr di competere efficacemente contro il Flip 4, il suo principale rivale. Inoltre, Motorola ha rivelato in un altro post su Weibo che il Razr 2022 verrà fornito con una capacità della batteria di 3500 mAh. Ciò rappresenta un miglioramento di 700 mAh rispetto alla batteria del suo predecessore e un miglioramento di 200 mAh rispetto alla batteria del Samsung Flip 4.

Gli utenti possono aspettarsi una durata della batteria decente dal nuovo Moto Razr come risultato di queste cifre in combinazione con la migliore efficienza energetica del processore Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sembrerebbe che il Moto Razr 2022 sia ben preparato a farsi un nome in tutto il mondo.