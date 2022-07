Un nuovo rapporto ha esaminato 16 famosi resort europei, secondo il rapporto annuale sulle vacanze in famiglia di Post Office Travel Money.

I prezzi migliori si trovano in Bulgaria e Turchia, mentre Sunny Beach in Bulgaria e Marmaris in Turchia sono i più economici. Ibiza e la Puglia in Italia sono risultate le più costose.

Il rapporto suggerisce che i prezzi locali a Marmaris sono raddoppiati rispetto all’estate 2019, ma il crollo della lira turca da allora ha contribuito a ridurre l’impatto.

Nonostante gli aumenti, i costi nelle due destinazioni sono stati inferiori di oltre il 20% rispetto al resort più economico dell’Eurozona, l’Algarve portoghese.

Funchal, Madeira, è stata la successiva più economica, seguita dalla Costa del Sol, in Spagna e Corfù, in Grecia.

Italia meta più costosa

La più cara è stata Ibiza seguita dalla Puglia, in Italia, che ha raggiunto un aumento di circa 200 euro. I prezzi sono scesi, tuttavia, sia a Ibiza che in Puglia dal 2019, rispettivamente del 4,9% e del 5,2%.

Il più grande aumento dei prezzi è stato osservato a Creta con un aumento dei prezzi del 37,7%.

Il rapporto mostra che i prezzi sono aumentati in tre quarti delle 16 destinazioni europee incluse a causa dell’aumento delle tariffe resort per pasti e bevande.

Nick Boden, Head of Post Office Travel Money ha dichiarato: “Abbiamo riscontrato grandi variazioni di prezzo nelle 16 destinazioni intervistate, in particolare in 13 località dell’Eurozona. Ciò rende doppiamente importante per i vacanzieri scegliere con cura il budget per rientrare nei costi. Abbiamo anche scoperto che i prezzi possono variare notevolmente tra i resort nello stesso paese. In Grecia, ad esempio, i prezzi erano inferiori del 17% a Corfù rispetto a Creta”.

Il rapporto ha anche rivelato che quasi tre famiglie su cinque (59%) stanno pianificando viaggi all’estero quest’anno, ma oltre tre quarti (76%) di loro hanno esaurito il budget di quasi il 38% durante l’ultima vacanza, spendendo 300 euro in più in media.