Esselunga mette a tutti gli effetti le ali agli sconti con una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, con la quale riuscire ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, spendendo cifre sempre più basse rispetto al normale.

Gli acquisti, se interessati, devono essere necessariamente completati in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari. Tutti gli ordini sono da completare recandosi personalmente presso gli stessi, potendo infatti acquistare i migliori prodotti, al giusto prezzo finale di vendita.

Approfittate subito dei codici sconto Amazon gratis, li trovate in esclusiva assoluta su questo canale telegram dedicato.

Esselunga: la campagna promozionale è incredibile

Tutti gli sconti di tecnologia del volantino Esselunga passano per l’offerta tech, la sola scelta con la quale gli utenti possono confrontarsi per riuscire a mettere le mani, ad esempio, su spettacolari auricolari true wireless a soli 24,95 euro (sconto del 50%).

La riduzione, è importante ricordarlo, è da considerarla valida solamente mediante l’esibizione della tessera Fidaty, in caso contrario non verrà applicato alcuno sconto. La scheda tecnica del prodotto lo descrive con certificazione IPX5, autonomia fino a 15 ore di utilizzo continuativo, passando per i controlli touch ed una ergonomia complessivamente di buon livello.

L’acquisto, che ricordiamo potrà essere effettuato solamente in negozio, prevede come al solito la garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei medesimi punti vendita in Italia. Tutti gli sconti del volantino li potete trovare sul sito ufficiale, ove sono elencati anche i prezzi più bassi su cui è possibile fare affidamento per risparmiare al massimo.