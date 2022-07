Oltre ai crescenti problemi politici di cui sta soffrendo l’Europa e il mondo, si vanno ad aggiungere anche altre rilevanti problematiche che esulano da questo aspetto. Infatti, il nostro pianeta, già dalla giornata di ieri, è stato colpito da una tempesta solare, che pare essere ancora attualmente in corso.

Fino alla giornata di domani, ci potrebbero essere dei disagi più o meno gravi ovunque e riguarderanno Internet, telecomunicazioni e GPS. Tutto ciò si andrebbe a tradurre in un inevitabile blackout causato da diverse interferenze. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Tempesta solare in corso sulla Terra: ecco che cosa potrebbe accadere in queste ore

La tempesta solare è una sorta di “disturbo” temporaneo della magnetosfera terrestre, causato principalmente dall’attività solare. Di conseguenza, si creerebbe una sorta di tempesta, in cui il Sole va a produrre delle emissioni molto potenti che provengono direttamente dalla sua corona.

In questo modo, si andrà a generare un fortissimo vento solare, dove le particelle andranno ad impattare il campo magnetico terrestre per una durata di circa 24-36 ore.

Come detto anche dalla NASA, un’espulsione di massa coronale può essere definita come “enormi bolle di radiazioni e particelle provenienti dal Sole che esplodono nello Spazio ad altissima velocità quando le linee del campo magnetico del Sole si riorganizzano improvvisamente”.

Le conseguenze di una tempesta solare, però, non sono solamente legate a dei disagi nelle telecomunicazioni. Infatti, potrebbero succedere anche dei veri e propri spettacoli naturali, come è accaduto in Nord Europa e in Gran Bretagna, dove le persone hanno visto delle suggestive aurore boreali.