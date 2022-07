Non è inusuale che la Terra si scontri con delle tempeste solari che, fortunatamente, non hanno finora portato grandi conseguenze. Tuttavia, ci sono delle casistiche in cui queste tempeste possono avere un forte impatto sul nostro pianeta, andando a creare degli squilibri sulle telecomunicazioni e le trasmissioni radio.

L’ultima tempesta solare potrebbe infatti causare delle problematiche molto serie da questo punto di vista, essendo che andrà a raggiungere la Terra con un forte impatto. Il controllo di questo fenomeno è stato affidato al NOAA, ossia l’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica degli USA.

Tempesta solare: quanto può essere grave un evento del genere?

Le tempeste solari possono, come accennato prima, interferire con le trasmissioni radio, andando a creare dei longevi blackout e malfunzionamenti di varia specie. Uno di questi, ad esempio, può essere il blocco del trasporto aereo, oppure il blocco delle trasmissioni radiofoniche e televisive.

Non tutte le tempeste solari però hanno questa tipologia di conseguenze e il tutto dipende sempre dalla loro intensità. Per valutare la violenza delle suddette, si usa una scala di valori in gradi dalla più debole alla più potente: A, B, C, M e X. In più, in ognuno di queste c’è un numero che ne accompagna l’intensità.

In questo caso, il NOAA penso che c’è un rischio moderato sulle trasmissioni radiofoniche, essendo che si tratta di una tempesta solare di sigla R3. Il dottor Skov, colui che è a capo della task force che tiene sott’occhio fenomeni di questo tipo, ha messo in allarme tutte quelle zone della Terra che si troveranno a rischio di blackout radiofonici.