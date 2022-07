Euronics raccoglie tantissimi consensi con una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, la migliore soluzione alla quale è possibile affidarsi, nell’ottica di riuscire a spendere sempre pochissimo.

L’occasione è ghiottissima, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una soluzione che preveda la possibilità di accedere a prodotti economici, a patto che comunque si sia disposti a sottostare a piccole limitazioni, come ad esempio l’acquisto solo ed esclusivamente in specifici punti vendita in Italia.

Euronics: quanti sconti e che prezzi bassi

Con Euronics gli utenti sono molto felici, data l’ampia possibilità di acquisto, che si estende dal foldable più richiesto degli ultimi mesi, quale è il Motorola Razr 5G, disponibile a 749 euro, per scendere poi verso un più economico, ma ugualmente performante, Oppo Find X3 Neo, in vendita a 499 euro.

Le alternative proposte da Euronics spaziano poi verso la fascia di prezzo immediatamente inferiore, come Motorola Edge 30, disponibile a 369 euro, passando per Oppo Reno8 Lite, un nuovo smartphone da pochissimo lanciato sul mercato, proposto a 359 euro, oppure xiaomi 11T pro, il cui prezzo non va oltre i 399 euro. Tutti questi sconti sono affiancati dalle classiche condizioni di vendita, già ampiamente espresse in precedenza, corrispondenti per l’esattezza alla garanzia legale di 24 mesi, ed alla variante no brand per la solta telefonia mobile.

Gli acquisti, come anticipato, possono essere completati solo ed esclusivamente da coloro che acquisteranno i prodotti nei negozi fisici di proprietà dei soci coinvolti nella campagna.