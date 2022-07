Le offerte di Euronics sono assolutamente speciali, e possono aiutare gli utenti a spendere sempre meno sui vari prodotti che effettivamente andranno ad aggiungere al proprio carrello in fase d’acquisto.

L’unico limite, o vincolo che si voglia, della corrente campagna, riguarda l’impossibilità di godere degli sconti in ogni negozio in Italia. Avete capito bene, gli acquisti possono essere completati solamente in specifici punti vendita, relativi a soci ben definiti, non online sull’e-commerce ufficiale.

Euronics: le occasioni e le offerte da non perdere

Con euronics gli utenti hanno davvero la possibilità di accedere a prodotti davvero economici dai prezzi praticamente mai visti prima, come ad esempio il foldable più desiderato dell’ultimo periodo, il Motorola Razr 5G, oggi finalmente acquistabile a 749 euro. Non manca poi un modello leggermente più datato, ma ugualmente performante, quale può essere Oppo Find X3 Neo, disponibile a 499 euro.

Le alternative proposte dal volantino Euronics sono comunque molto interessanti ed allettanti, vanno a toccare ad esempio Motorola edge 30, in vendita a 369 euro, passando per Oppo Reno 8 lite, acquistabile a 359 euro, come anche Xiaomi 11T Pro, in vendita a 399 euro, e Oppo A74. Quanto scritto rappresenta solamente un piccolo estratto di ciò che vi attende da Euronics nel periodo corrente, il consiglio è di approfondire la conoscenza del volantino aprendo il prima possibile le pagine che trovate elencate direttamente sul sito ufficiale, in modo da scoprire nel dettaglio tutti i prezzi di vendita dei prodotti, riuscendo a spendere cifre sempre più basse.