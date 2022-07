Nei giorni scorsi, Apple ha avviato la produzione preliminare della famiglia iPhone 14. Questa operazione è necessaria per verificare che tutti i sistemi e gli impianti siano pronti per avviare la produzione vera e proprio.

I piani dell’azienda di Cupertino indicano che se tutto dovesse procedere secondo i piani, la produzione effettiva dei device inizierà ad agosto. Tuttavia, come emerso dalle ultime indiscrezioni, sembra che si siano verificati alcuni problemi nella supplay chain.

Come indicato da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), il motivo è da ricercare nella carenza di display da utilizzare su iPhone 14 Max. A causa della crescente inflazione globale, è più costoso acquisire le componenti necessarie all’assemblaggio e quindi la produzione si è bloccata.

Apple sta fronteggiando alcuni problemi di approvvigionamento che stanno condizionando la produzione di iPhone 14 Max

Nel Tweet dell’analista, la situazione continuerà fino ad agosto, quindi la produzione del device subirà ritardi piuttosto importanti. Al momento non è chiaro come Apple intenda gestire la situazione anche perché non sembrano esserci problemi sulle altre linee.

Infatti, il pannello utilizzato su iPhone 14 Max sarà diverso rispetto agi altri modelli. Si tratterà di un display dalle dimensioni più generose ma diverso da quello utilizzato sulle varianti Pro. Questo significa che la tecnologia ProMotion non spingerà il refresh rate fino ai 120Hz massimi ma “soltanto” a 60Hz.

In particolare, l’azienda di Cupertino è intenzionata a presentare quattro modelli di iPhone 14 ma con alcune sostanziali differenze rispetto alla precedente generazione. La versione mini sparisce per far spazio a iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max.

Al momento Apple non sembra preoccupata in quanto la presentazione della nuova famiglia è prevista tra settembre e ottobre. Sicuramente alcuni giorni di ritardo non incideranno troppo sulla tabella di marcia purchè la produzione degli altri modelli proceda senza intoppi.