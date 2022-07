Cosa c’è di peggio del Canone Rai? Probabilmente un italiano ti risponderebbe “nulla”. Per chi non lo sapesse, si tratta di una tassa che va pagata annualmente per poter accedere alla radiotelevisione italiana – quindi non solamente ai canali Rai – ed è uguale per tutti. Tuttavia, esiste un modo per non pagarla più.

Stiamo parlando della domanda di esonero per l’anno 2023, che può essere effettuata grazie al modulo di esenzione. Le categorie che possono richiedere l’esenzione sono due: gli over 75 con reddito fino a 8.000 euro l’anno, oppure chi non possiede un apparecchio con sintonizzatore TV nella propria abitazione.

La domanda di esonero dovrà essere compilata nei minimi dettagli senza tralasciare nulla e ora vi spiegheremo come fare tutto ciò in maniera veloce e semplice.

Canone Rai: domanda di esonero 2023, come compilarla

La domanda di esonero dal Canone Rai 2023 non è cambiata rispetto agli anni precedenti. Infatti, chi rientra nelle due categorie menzionate prima, dovranno necessariamente scaricare il Modulo di Dichiarazione Sostitutiva.

È possibile scaricare il documento sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo averlo compilato con tutte le nostre generalità, dovrà essere inviato mediante raccomandata A/R senza busta al seguente indirizzo: “Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22-10121 Torino“.

Tuttavia, è bene ricordare che insieme al relativo Modulo dovrà essere allegato il proprio documento d’identità. In questo modo, l’Agenzia delle Entrate procederà verso la valutazione di ciò che è stato dichiarato, certificando se tutto corrisponde

Esenzione per chi non ha la TV

Per coloro che hanno dichiarato di non possedere una TV, potrebbero ricevere un controllo di accertamento nell’anno in cui si fa richiesta dell’esonero.

Cosa possiamo guardare al posto della TV? I servizi di streaming possono venirci tranquillamente in aiuto. Attualmente, ci sono varie piattaforme come Netflix e Disney+ che offrono una vasta gamma di serie TV, film e documentari da poter guardare.