In seguito alle voci di corridoio che portavano Google e NBC Universal come le più probabili candidate, la scelta di Netflix è ricaduta poi su Microsoft .

Anche se Netflix, come ribadito in altre occasioni, non abbia mai voluto le pubblicità, purtroppo non nuota in acque tranquille. Tra gennaio e marzo la perdita è stata di 200.000 abbonati ma nei mesi successivi è aumentata a 2 milioni, causando la perdita di 150 posti di lavoro.

Il modello di business proposto da Netflix è stato sicuramente funzionale per diversi anni, ma ora c’è l’urgenza di cambiare qualcosa per far ancora rimanere gli utenti incollati alla loro piattaforma. Come detto prima, la concorrenza è aumentata e, con l’avvento del lockdown, le persone hanno avuto più tempo per scegliere il modo in cui spendere i loro soldi.