Una delle tasse più odiate dagli italiani è sicuramente il bollo auto. Spesso, la tassa viene giudicata controversa, proprio perché deve essere pagata nel momento in cui acquistiamo un veicolo. Dunque, oltre alla spesa sull’acquisto dell’auto, si aggiunge subito quella del bollo.

Come succede se non lo paghiamo? Facile: multa assicurata che aumenta nel tempo se non pagata. Tuttavia, c’è una grossa possibilità di essere rimborsati totalmente del pagamento del bollo auto. Vediamo come funziona.

Bollo auto: richiedi il rimborso all’ACI

Ci sono vari casi in cui si può richiedere il rimborso all’ACI, così da ottenere tutti i soldi spesi indietro.

Uno dei casi di rimborso può essere sfruttato andando direttamente sul sito internet dell’ACI. Un caso eclatante in cui è possibile richiedere la restituzione dei soldi è quando abbiamo bisogno di rottamare un auto o quando è accaduto un furto. In tali casi, l’ACI andrà ad erogare il rimborso corrispettivo al tempo in cui non si è utilizzato il veicolo.

Un altro caso famoso è quello che riguarda il pagamento in eccesso del bollo auto. Infatti, se si dovesse presentare un’eventualità del genere, in seguito alla richiesta è possibile ottenere il rimborso dei “troppi” soldi versati.

Altri importanti casi di rimborso

Nel caso in cui abbiate pagato il bollo due volte, anche qui c’è un’ottima possibilità di essere rimborsati. Infatti, questo può capitare a chiunque perché molte persone scelgono di pagare con domiciliazione sul conto corrente. Cosa che, però, spesso dimenticano, pagando anche una seconda volta al tabaccaio.

Ultimo eclatante caso di rimborso è quello che riguarda la legge 104. Se il bollo è stato pagato ma godiamo delle legge 104, il rimborso del bollo auto sarà immediato.