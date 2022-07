Telegram è una piattaforma popolare tra gli utenti preoccupati per la privacy e la sicurezza online. Non tutti ne sono consapevoli, ma dovresti sapere quanti dati stai condividendo con le app comuni e come stanno elaborando i tuoi dati.

Dall’acquisizione di Whatsapp da parte di Facebook, sono state apportate molte modifiche significative all’applicazione. Sono emerse molte voci secondo cui Whatsapp sta leggendo e analizzando i messaggi degli utenti per potenziare la propria piattaforma pubblicitaria. Per ovviare a questo problema, hanno introdotto la crittografia end-to-end nei messaggi e nelle chiamate.

4 motivi per cui Telegram è migliore

Chat segrete

Le speciali chat segrete di Telegram utilizzano la crittografia end-to-end, non lasciano traccia sui server. Inoltre, le chat segrete non fanno parte del cloud di Telegram e sono accessibili solo dai dispositivi di origine. Quindi, anche se hai effettuato l’accesso a un dispositivo diverso o stai utilizzando la loro applicazione desktop, non puoi accedere alle chat segrete su altri dispositivi.

Crittografia end-to-end

Whatsapp ha introdotto la crittografia end-to-end il 5 aprile 2016 e Telegram ha questa funzionalità da agosto 2013. Praticamente in anticipo sui tempi. Nella crittografia end-to-end di Whatsapp, puoi accedere alle chat utilizzando un browser desktop o la loro applicazione desktop. Ma Telegram è davvero end-to-end quando usi la funzione di chat segreta.

Screencast

È un po ‘imbarazzante quando trasmetti lo schermo del tuo cellulare su un proiettore o uno schermo TV per giocare o riprodurre un video e viene visualizzato un messaggio sulla barra delle notifiche. Puoi controllarlo in altre applicazioni modificando alcune impostazioni. Tuttavia, Telegram non mostra alcun contenuto sullo schermo quando apri accidentalmente o intenzionalmente l’applicazione durante la trasmissione.

Timer di autodistruzione

Se non vuoi lasciare tracce della tua chat, allora Telegram fa per te. È possibile impostare un timer da 1 secondo a 1 settimana secondo le proprie esigenze.