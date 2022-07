Le serie TV incentrate sul mondo di Star Wars stanno catturando l’interesse del pubblico. Il debutto di Obi-Wan Kenobi ha permesso di scoprire nuovi aspetti del Maestro Jedi durante il proprio esilio. Le nuove produzioni in arrivo andranno ad espandere ulteriormente la mitologia della Saga e permetteranno di seguire le vicende di tanti personaggi interessanti.

La prossima serie che arriverà su Disney+ è Andor, incentrata sull’eroe della Resistenza conosciuto con Rogue One. Tuttavia, i fan stanno aspettando con trepidazioni il debutto di Ahsoka, serie incentrata sulle vicende della ex padawan di Anakin Skywalker.

Secondo alcune fonti ben informate, nella serie si potrà ammirare il personaggio più iconico di tutta la saga di Star Wars. Stiamo parlando ovviamente di Darth Vader! Il Signore dei Sith si prepara a ritornare sul piccolo schermo dopo quanto visto in Obi-Wan Kenobi.

Ad indossare il costume di Darth Vader sarà Tom O’Connel. Il personaggio non avrà solo un ruolo “secondario” ma sarà centrale nello svolgimento della trama. Non è ancora chiaro il periodo in cui sarà ambientata la storia, ma è quasi certo uno scostamento temporale rispetto all’ultima serie in cui appare il villain.

Questo significa che il costume di Darth Vader sarà diverso da quello visto nelle altre produzioni di Star Wars. Possiamo ipotizzare che i designer abbiano scelto di utilizzare una combinazione di elementi unica e mai vista prima per vestire il Signore Oscuro dei Sith.

Il team di stuntman e attori che ha interpretato il personaggio in Obi-Wan Kenobi è stato richiamato dalla Lucasfilm per girare le nuove scene di Star Wars: Ahsoka. In particolare, Tom O’Connel sarà incaricato di girare tutte le scene che prevedono combattimenti con le spade laser per via della sua particolare abilità.

Ci aspettiamo che la serie possa essere ambientata nello stesso periodo di Star Wars Rebels e potrebbe mostrare il combattimento in live action tra Darth Vader e Ahsoka. Tuttavia, al momento non ci sono sono informazioni certe a riguardo, quindi dobbiamo rimanere nel campo delle supposizioni.