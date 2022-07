Nelle ultime ore è emersa la notizia di un accordo tra Netflix e Microsoft. Gli sforzi congiunti delle due aziende sono volti alla creazione di un piano di abbonamento più economico con la presenza di annunci pubblicitari.

Tuttavia, secondo Laura Martin, senior analyst di Needham, la collaborazione avrebbe un peso specifico maggiore se guardata in altri termini. L’obiettivo di Microsoft potrebbe essere quello di avvicinarsi a Netflix, prima con una collaborazione, e poi con l’intento di acquistarla in blocco.

Stando a quanto dichiarato dall’analista: “Netflix potrebbe star cercando una via d’uscita… Netflix sta cercando di avvicinarsi a Microsoft nella speranza che, dopo che Microsoft ha digerito la sua acquisizione di Activision, si rivolga e acquisti Netflix in seguito“.

La partnership tra Netflix e Microsft potrebbe avere risvolti più profondi di quanto si possa credere e portare l’azienda di Redmond all’acquisizione della piattaforma di Reed Hastings

Netflix, infatti, sta fronteggiando una situazione a cui non era preparata. Dopo 10 anni di crescita ininterrotta, il numero di abbonati è in calo e di conseguenza anche i ricavi. Inoltre, i competitor (Amazon Prime Video e Disney+ su tutti) sono sempre più in agguato e stanno erodendo quote di mercato.

Ecco quindi che i dirigenti di Netflix potrebbero star valutando un piano di uscita proprio guardando con interesse a Microsoft. L’azienda di Redmond potrebbe offrire oltre 100 miliardi di dollari per acquistare la piattaforma di Reed Hastings.

Ricordiamo che Microsoft ha appena concluso la storica acquisizione di Activision-Blizzard-King per oltre 72 miliardi di dollari. In questo modo, la divisione Xbox ha ottenuto il controllo su alcuni dei videogame e sui franchise più popolari del mondo videoludico tra cui Call of Duty, Warcraft e Candy Crush.

Una acquisizione di questo calibro permetterebbe a Microsoft di espandere ulteriormente le possibilità nel mondo dello streaming. Infatti, l’azienda di Redmond è impegnata a sviluppare Xbox Cloud Gaming per giocare ai titoli Xbox senza l’utilizzo delle console.

Unendo anche lo streaming di film e serie TV, la piattaforma potrebbe attirare un numero enorme di potenziali utenti. Bisogna anche considerare la possibilità di sviluppare film e serie TV sfruttando le licenze videoludiche e creare produzioni curate direttamente dal team creativo originale. Ovviamente al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma il tutto potrebbe cambiare molto velocemente.