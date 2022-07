Le offerte del volantino expert hanno prezzi praticamente mai visti prima, in questi giorni gli utenti sono liberissimi di accedere a prodotti di alto livello, con i quali riuscire a confrontarsi, nell’ottica del miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

La campagna promozionale riprende alla perfezione quanto stavamo osservando nell’ultimo periodo, ovvero la possibilità di accesso agli sconti in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari degni di nota.

Per essere sicuri di risparmiare al massimo, ricordatevi comunque che è possibile avere codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte, solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Expert: offerte e grandi sconti, attenzione ai prezzi bassi

L’attenzione dell’azienda si è focalizzata prima di tutto sulla fascia alta della telefonia mobile, in particolare legata al mondo apple, qui possiamo scoprire uno sconto speciale applicato sull’iPhone 12, un modello caratterizzato da prestazioni ancora oggi molto interessanti, in vendita a soli 699 euro (la variante prevede 128GB di memoria interna).

Gli utenti che invece sono maggiormente interessati ai prodotti Android, possono decidere di appoggiarsi direttamente su una selezione di dispositivi di fascia media, quali possono essere Oppo Find X5 Lite, disponibile a 449 euro, come anche TCL 305i, Redmi 9C, Galaxy A52s, Redmi 9A, Galaxy A03 e similari.

Tutte le proposte riguardano prodotti con garanzia di 24 mesi, disponibili comunque esclusivamente nella loro variante no brand, che prevedono quindi aggiornamenti software decisamente tempestivi in confronto alle varianti brandizzate. Per i dettagli del volantino, ma sopratutto per scoprire ogni altro prezzo basso, ricordatevi di aprire quanto prima il sito ufficiale.