Sebbene Samsung preveda di rilasciare nuovi smartphone con schermi flessibili nel prossimo futuro, la società ha fissato obiettivi di vendita molto bassi per i telefoni pieghevoli per il prossimo anno.

Lo scenario è direttamente legato alle prospettive piuttosto confuse per le vendite di smartphone nel mercato mondiale nel suo complesso, a causa dell’instabilità economica globale. Secondo fonti di The Elec, Samsung punta a spedire solo 10 milioni di unità Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 il prossimo anno, con la prima che rappresenta il 20% e la seconda che rappresenta il restante 80%.

Samsung potrebbe anche fare marcia indietro

Sebbene il produttore abbia sempre fissato obiettivi di vendita più elevati per i modelli più convenienti di smartphone flessibili, il rapporto è stato in genere più vicino a 7:3. In particolare, Samsung ha fissato un obiettivo di vendita record di 15 milioni di unità per i modelli pieghevoli Z Fold 4 e Z Flip 4.

Sia lo Z Fold 5 che lo Z Flip 5 dovrebbero utilizzare i chipset Snapdragon 8 Gen 2 di punta di Qualcomm, che saranno realizzati utilizzando la tecnologia 4nm di TSMC, che Qualcomm rilascerà entro la fine dell’anno. Secondo i rapporti, lo Z Fold 5 avrà una fotocamera posteriore con tre sensori, incluso un ISOCELL GN3 da 50 megapixel sviluppato da Samsung con una dimensione dei pixel di 1 micron. La fotocamera frontale avrà una risoluzione di 12 megapixel. Le specifiche dei moduli di ripresa Z Flip 5 non sono ancora chiare.

‘Nel frattempo, se Samsung ritiene che le condizioni di mercato siano più favorevoli, potrebbe migliorare il suo obiettivo di spedizione per Z Fold 5 e Z Flip 5 durante lo sviluppo’. Secondo la pubblicazione, se Samsung ritiene che le condizioni nel settore degli smartphone siano migliorate, potrebbe cambiare i numeri di produzione programmati di Z Fold 5 e Z Flip 5.