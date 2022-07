Instagram ha annunciato all’inizio di quest’anno che presto consentirà ai creatori di impostare abbonamenti per i loro contenuti. È praticamente esattamente quello che sembra: un modo per i fornitori di contenuti di limitare l’accesso al proprio lavoro in modo che solo i clienti paganti possano vederlo dietro un paywall. Un creatore può guadagnare con i propri contenuti utilizzando questo metodo, che è un altro vantaggio.

Ora, in un tweet, Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha annunciato diverse nuove funzionalità esclusive che saranno disponibili solo per i membri. Queste funzionalità sarebbero disponibili solo per coloro che pagano per un abbonamento a Instagram. Ciò include discussioni con gli abbonati tenute dai fondatori del canale. Queste chat consentiranno ai fornitori di contenuti di mantenere la comunicazione con le loro comunità consentendo a un massimo di 30 abbonati di partecipare a una singola chat contemporaneamente.

Instagram ha appena aggiornato la sua piattaforma

I creatori avranno anche la possibilità di pubblicare post accessibili solo agli abbonati. Per differenziare questi post da altri post pubblici, su ciascuno di questi post verrà apposto un badge Abbonato. Ai profili dei fornitori di contenuti che offrono contenuti riservati agli abbonati verrà aggiunto un collegamento alla “Home page dell’abbonato”. Questo è l’ultimo e più importante cambiamento.

Ciò consente agli utenti iscritti al creatore di guardare tutti i contenuti esclusivi accessibili solo a loro e, se gli utenti non sono iscritti, questa scheda darà loro l’opportunità di iscriversi al servizio di abbonamento del creatore. Se sei un abbonato o un creatore, potrebbe essere qualcosa da aspettarsi perché questi aggiornamenti dovrebbero già essere online e essere disponibili per gli utenti a questo punto.