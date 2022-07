WindTre permette di acquistare i migliori smartphone del momento a rate, abbinando al dispositivo scelto una delle sue straordinarie offerte. I nuovi clienti WindTre possono ottenere anche un iPhone 13 Pro, il gestore permette di scegliere tra i vari tagli di memoria e le numerose colorazioni disponibili.

iPhone 13 Pro con WindTre: acquisto uno smartphone con le offerte Di Più!

I nuovi clienti WindTre che desiderano acquistare uno smartphone possono scegliere uno dei numerosi dispositivi presenti in listino, tra questi sono presenti anche iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

L’operatore permette di affrontare la spesa necessaria per lo smartphone in un’unica soluzione o tramite rate mensili. Optando per la seconda opzione sarà previsto un costo che va dai 29,99 euro al mese. In base all’offerta selezionata cambierà l’importo da sostenere mensilmente. I clienti che sceglieranno la WindTre Di Più Unlimited 5G potranno ottenere lo smartphone a un costo di 29,99 euro al mese e l’offerta a una spesa di rinnovo di 29,99 euro al mese.

La tariffa permetterà di ottenere ogni mese minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 minuti per le chiamate verso l’Estero, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile. É incluso nel prezzo anche il servizio Call center senza attesa, che permette di richiedere assistenza in qualsiasi momento.

Si ricorda che l’acquisto dello smartphone implica il saldo di un anticipo di 129,99 euro da affrontare tramite carta di credito al momento dell’attivazione dell’offerta. Sarà richiesto, inoltre, un costo di 4,99 euro per l’attivazione del dispositivo e una spesa di 10,00 euro per la nuova SIM.