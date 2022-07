Nel corso delle prossime settimane, Motorola solleverà il sipario su due device molto attesi in Cina. Il primo è certamente il flagship X30 Pro, il quale arriverà in Europa con il nome Edge 30 Ultra, a cui si affianca il foldable Razr 2022.

Proprio lo smartphone pieghevole è il protagonista delle nuove informazioni che arrivano direttamente dalla Cina. Durante una conferenza tenuta da Chen Jin, General Manager di Lenovo China Mobile Phone Business Department, il dirigente ha mostrato il Razr 2022.

I media presenti hanno subito immortalato l’evento ma, ovviamente, il device è stato visibile per poco tempo. Tuttavia, in precedenza Evan Blass, noto leaker conosciuto con il nome Evleaks, aveva mostrato il possibile design del foldable realizzato da Motorola e le linee sembrano corrispondere.

Motorola svela in anteprima il design dell’atteso Razr 2022, il nuovo device foldable dell’azienda che si rinnova nelle linee e nell’hardware

Il leaker ha postato su Twitter un breve video che permette di ammirare meglio il Razr 2022. Rispetto al modello precedente, si nota immediatamente come Motorola abbia migliorato il display per coprire una maggiore superficie e quindi ridurre le cornici.

Sulla scocca posteriore, inoltre, spicca la doppia fotocamera e un grande display esterno. Questo pannello permette di visualizzare l’orologio e sicuramente darà accesso alle notifiche senza dover aprire il device.

Dal punto di vista hardware, ci aspettiamo un display interno P-OLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz. Il SoC sarà il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. La batteria sarà da 2.800mAh con supporto alla ricarica rapida.

Al momento non è chiaro se il Razr 2022 arriverà insieme al X30 Pro o se Motorola terrà due eventi separati. In ogni caso, il debutto di entrambi i device è previsto per la fine del mese, quindi manca davvero poco.