CoopVoce, offerte Evolution: ci sono 100GB solo oggi gratis

Da quando i gestori virtuali hanno cominciato a fare sul serio, tutti hanno iniziato a testarne le capacità ma soprattutto le offerte mobili. Questi provider sono diventati fosse l’ancora di salvataggio in un momento dove tutto sembra aumentare, anche quelle promozioni sempre rimaste basse con i prezzi mensili.

Proprio per tale ragione CoopVoce starebbe continuando a guadagnare terreno, complici anche le sue offerte ancora disponibili. Le Evolution sono tre e assolutamente competitive se si ragiona sul prezzo finale ma soprattutto sui contenuti tre giga, minuti ed SMS.

CoopVoce è in questo momento il gestore da battere: ecco quali sono le promozioni migliori in assoluto

I gestori virtuali sono il futuro ma anche il presente proprio come dimostra CoopVoce con le sue promozioni mobili. Le Evolution, che trovate proprio qui sotto, stanno riuscendo a dare il meglio al pubblico che sceglie di sottoscriverle. Come potete notare non mancano i contenuti al loro interno, con la connessione garantita in 4G.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS