Oggi Spotify annuncia l’espansione della possibilità di realizzare video podcast anche in Italia e in altri paesi in cui le community di podcaster sono cresciute in maniera particolarmente significativa. Dopo USA, Canada, UK, Australia e Nuova Zelanda, adesso anche i creator attivi in Italia, Germania, Francia, Spagna, Brasile e Messico, potranno pubblicare video podcast su Spotify tramite la feature disponibile sulla hosting platform di Anchor.

Spotify continua a investire in strumenti che offrano la migliore esperienza possibile ai creator e l’opportunità di raggiungere un’audience globale e di interagire con i fan con modalità sempre più innovative. I Video Podcaster possono ora accedere allasuite di strumenti di creazione innovativi di Spotify, creati appositamente per la produzione di podcast, e rivolgersi al pubblico di 406 milioni di ascoltatori mensili della piattaforma.

I video podcast rafforzano anche il ventaglio di offerte della piattaforma per tutti gli appassionati di podcast, che ora possono utilizzare la funzione di riproduzione in background per switchare dalla visione attiva (con il video in primo piano) all’ascolto passivo (con il video in background).

Tra i video podcast già disponibili e che gli utenti possono scoprire nell’hub dedicato spiccano i due originals New G, primo video podcast lanciato da Spotify in Italia, e Non aprite quella podcast, il popolare show condotto da J-Ax, Pedar e Matteo Lenardon – altri titoli sono già arrivati anche in versione video sulla piattaforma! A breve infatti i fan di Fedez e Luis Sal potranno godersi le puntate di Muschio Selvaggio – uno dei podcast più popolari in Italia – anche attraverso la funzionalità video, e questa opzione è già disponibile anche per show come In Salute con Marco, Caffè Design, One More Time di Luca Casadei, Basement Cafè by Lavazza, Cronache di Basket e Cronache di Spogliatoio.

La nuova feature introdotta oggi renderà più semplice produrre video podcast e diversi nuovi titoli faranno il loro esordio sulla piattaforma nei prossimi mesi. Tra questi, Skillati, show prodotto da Will Media in cui Giuseppe Stigliano, con il supporto di Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt, intervisterà i CEO e le CEO di alcune delle più grandi aziende del mondo, per scoprirne gli aspetti della personalità e le esperienze che hanno fatto la differenza nella loro vita.

Il video podcast debutterà a settembre e sfrutterà anche le Paid Subscriptions, la feature di abbonamento pensata in esclusiva per i podcaster disponibile su Anchor. Nel frattempo puoi ascoltare e vedere qui il trailer di Skillati!