Le app Galaxy Wearable sono spesso incluse negli orologi Samsung Galaxy. Si dice che un recente aggiornamento dell’app abbia causato problemi a numerosi clienti Galaxy Watch 4. Secondo i rapporti, un altro aggiornamento sembra aver rotto un plug-in Galaxy Watch 4 per alcuni utenti.

Gli utenti hanno iniziato a presentare reclami su un thread Reddit la scorsa settimana. Il programma con il numero di versione 2.2.49.22062261 sembra essere la fonte del problema qui. Secondo Tizen Help, entrambi gli aggiornamenti delle app di Samsung sembravano impazziti, bloccando le app sopra menzionate. Secondo l’articolo, gli utenti beta hanno riscontrato lo stesso problema. Tuttavia, Samsung ha rapidamente corretto il problema rilasciando una versione aggiornata.

Galaxy Watch 4, un aggiornamento arriverà presto

Gli utenti di Tizen Help hanno segnalato problemi e arresti anomali delle app sui loro smartphone.Per risolvere il problema, uno di quelli che lo ha riscontrato è stato costretto a ripristinare il suo Galaxy Watch 4. Secondo la fonte, la causa principale del problema sembra essere l’ultima versione dell’app Galaxy Wearable, che è stata distribuita tramite One UI Watch 4.5 beta non molto tempo fa. Sembra che non tutto sia così male come sembra, dal momento che una possibile soluzione è già disponibile, per gentile concessione della pagina della community di Samsung.

Lo stato di mancata risposta del plug-in Galaxy Watch 4 Manager è causato principalmente da un problema di “autorizzazione” sul dispositivo. Consentire le impostazioni di autorizzazione “Dispositivi nelle vicinanze” sembra essere la soluzione per gli utenti. Per risolvere il problema, il supporto della community indica che durante l’esecuzione dell’app Galaxy Wearable, gli utenti devono fornire l’autorizzazione “Dispositivi nelle vicinanze”. Samsung garantisce inoltre agli utenti che un aggiornamento sarà presto disponibile.