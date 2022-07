La comunità di Wikipedia è stata scossa nel 2020 quando è stato rivelato che un giovane statunitense aveva prodotto 27.000 articoli in una lingua che non capiva. L’esperienza è servita a ricordare che Wikipedia non è una fonte di conoscenza impeccabile. A volte qualcuno tenterà di modificare le voci di Wikipedia in modo dannoso, sebbene la maggior parte delle inesattezze fattuali siano causate da un individuo ben intenzionato che commette un errore.

Questo è un argomento che la Wikimedia Foundation ha recentemente affrontato in collaborazione con la casa madre di Facebook Meta. I due hanno deciso di concentrarsi sulle citazioni. Ci sono quasi troppe note a piè di pagina su Wikipedia per essere controllate dagli editori volontari della piattaforma. Con Internet che aggiunge oltre 17.000 nuovi articoli al mese, innumerevoli citazioni sono incomplete, mancanti o semplicemente errate.

Meta aiuterà Wikipedia con un’IA di verifica

Meta ha creato un modello di intelligenza artificiale in grado di scansionare le citazioni su larga scala per garantirne l’accuratezza. Quando si imbatte in un passaggio scarsamente referenziato, potrebbe anche offrire citazioni alternative. Quando gli editori umani valutano le citazioni, fanno affidamento sull’intuizione e sull’esperienza. Quando un’intelligenza artificiale esegue lo stesso compito, utilizza un modello di trasformazione della comprensione del linguaggio naturale (NLU) per comprendere i numerosi collegamenti tra parole e frasi all’interno di un testo.

L’indice di conoscenza del sistema è il database Sphere di Meta, che contiene oltre 134 milioni di pagine web. Il modello è progettato per individuare un’unica fonte per corroborare ogni affermazione mentre controlla le citazioni in un articolo.

La tecnica potrebbe un giorno essere utile per affrontare i problemi di disinformazione di Facebook. “Più in generale, speriamo che il nostro lavoro possa essere utilizzato per migliorare gli sforzi di verifica dei fatti e aumentare l’affidabilità complessiva dei contenuti su Internet”, hanno affermato i designer del modello. Nel frattempo, Meta intende creare un framework che gli editori di Wikipedia possano utilizzare per verificare e modificare regolarmente le note a piè di pagina.