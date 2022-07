Dopo aver rilasciato con successo la serie di smartphone Zenfone 8 sul mercato un anno fa, ASUS si prepara a introdurre sul mercato il suo successore, la serie di smartphone ASUS Zenfone 9. Zenfone è il marchio di una gamma di smartphone di successo prodotta da ASUS.

Una nuova fonte ha svelato la data in cui il dispositivo sarà quotata in borsa, nonostante l’azienda non abbia ancora fornito una conferma ufficiale della data di lancio del futuro modello di smartphone noto come Zenfone 9. Secondo il teaser poster pubblicato da Mishaal Rahman, il lancio ufficiale del prossimo ASUS Zenfone 9 è previsto per il 28 luglio. Non si sa ancora se il lancio riguarderà semplicemente questo particolare smartphone o tutti quelli della serie.

ASUS Zenfone 9 arriverà il 28 luglio

Un teaser per il prossimo smartphone è stato recentemente rilasciato dal produttore e ha mostrato che il dispositivo avrà un fattore di design più compatto rispetto a quello del suo predecessore. Il consumatore può scegliere tra le seguenti opzioni di colore per il proprio dispositivo: rosso, bianco, blu e nero.

Secondo le fonti, lo Zenfone 9 includerà un display Samsung AMOLED da 5,9 pollici con una risoluzione dello schermo di Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La CPU Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 sarà la scelta dell’azienda per alimentare la potenza del device.

Il telefono verrà fornito con fino a 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione integrato. Il sensore principale della fotocamera sarà un Sony IMX766 con 50 megapixel e la fotocamera frontale avrà 12 megapixel. La fotocamera posteriore sarà una Sony IMX766 da 50 megapixel.

Il tablet verrà fornito preinstallato con il sistema operativo Android di Google e il software di interfaccia utente proprietario del produttore. La batteria avrà una capacità di 4.300 mAh e sarà in grado di consentire una ricarica rapida fino a 30 watt.