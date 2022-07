Samsung ha provato i pieghevoli più a lungo di chiunque altro, e mentre i suoi primi tentativi hanno chiaramente avuto quell’effetto “wow”, la combinazione di costi esorbitanti e hardware grezzo li ha resi difficili da approvare con entusiasmo. Tuttavia, un paio di generazioni dopo, abbiamo il Galaxy Z Flip3 estremamente raffinato, che è molto più facile da supportare. Un nuovo Flip e Fold sono in arrivo, con un possibile lancio il prossimo mese, e mentre in precedenza abbiamo visto il Galaxy Z Flip4 grazie ad alcune perdite precedenti, ora stiamo dando un’occhiata su cosa aspettarsi dalle custodie ufficiali di Samsung.

I preordini per la serie di custodie pieghevoli Samsung vengono ora presi dal rivenditore di telefoni e accessori MobileFun. Con il Galaxy Z Fold4, potremmo aspettarci una custodia in pelle, una custodia in silicone e una custodia in piedi in una varietà di colori. Poiché gli schermi interni dei telefoni pieghevoli sono ancora facilmente graffiabili, probabilmente vorrai prendere una protezione per lo schermo, anch’essa disponibile.

Galaxy Z Fold4 e Flip4 sono in arrivo

Nel frattempo, il Galaxy Z Flip4 sarà disponibile in una cover trasparente con un anello, una cover trasparente sottile, una cover in silicone con anello o cinturino e una cover in pelle, con le scelte in silicone e pelle disponibili in diversi colori. Non abbiamo ancora visto protezioni per lo schermo per questo, ma non sarebbe irragionevole aspettarsi ulteriori informazioni con l’avvicinarsi della data di lancio.

I device dovrebbero essere in linea con le fotografie trapelate in precedenza e le informazioni accessibili sull’imminente duo pieghevole dovrebbero confermare i prossimi annunci, indicando che entrambi i modelli saranno più un aggiornamento iterativo che una nuova direzione rivoluzionaria per la serie.