Gli aggiornamenti di WhatsApp stanno tenendo banco nelle ultime settimane. Gli sviluppatori della chat di messaggistica istantanea hanno messo a punto una serie di novità per tutti gli utenti. Dopo le novità relative a reaction e note vocali, un upgrade molto interessante è quello relativo alle videochiamate.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

Nel corso degli ultimi mesi WhatsApp si è impegnata per tenere testa a tutte le altre piazze virtuali di messaggistica. Per ottemperare le richieste del pubblico, la piattaforma di messaggistica investe sempre di più sullo strumento delle videochiamate ed ora gli utenti avranno modo di comunicare in diretta audio e video con ben 32 persone in contemporanea.

L’upgrade di WhatsApp nasce dalla necessità di tenere testa ad altre piattaforme di messaggistica che negli ultimi mesi hanno avuto un grande tornaconto proprio con la tecnologia delle videochiamate: ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Durante le fasi della pandemia, questi servizi sono passati alla rassegna del grande pubblico grazie alle funzioni per le riunioni a distanza tra le attività di smart working e la didattica online.

Il roll out di quest’aggiornamento dovrebbe essere completato nel giro di poche settimane sia su iPhone che su smartphone Android. In seguito a tale upgrade, inoltre, gli sviluppatori di WhatsApp guardano oltre con prospettive per il futuro a breve termine. Il prossimo passo per i tecnici della chat potrebbe essere la condivisione di spazi di lavoro in rete. Per l’arrivo di questo upgrade su WhatsApp sono però previsti tempi di sviluppo leggermente più ampi.