Postepay: utenti derubati a causa di un semplice messaggio, ecco la truffa del secolo

Una Postepay rappresenta motivo di grande sicurezza per tutti quegli utenti che vogliono risparmiare ogni mese una certa cifra. Si tratta di una carta che al suo interno include, oltre ai tanti servizi, anche un livello di sicurezza altissimo che riesce a bloccare truffe di ogni genere.

Allo stesso tempo non si può di certo modificare quella che è l’ingenuità degli utenti, soprattutto quelli che non sono esperti in tale ambito. Il web talvolta può comportare problematiche di livello altissimo, proprio come nel caso delle truffe che si ripetono quotidianamente. Soprattutto gli utenti Postepay dovranno stare attenti al nuovo messaggio phishing, il quale come al solito ha intenzione di far credere che il testo provenga dalla filiale mentre l’obiettivo è solo quello di ottenere le credenziali di accesso per i conti.

Postepay è minacciata da questo nuovo messaggio

Gentile Cliente,



il presente avviso di pubblicazione delle fatture Le è stato inoltrato, da Postel S.p.A., in relazione ai servizi a lei erogati e/o ai prodotti che ha acquistato da Poste Italiane S.p.A.



Fattura N. 6823583527 del 12/03/2022



In base alla normativa vigente, riceverà la fattura originale nelle modalità e nel formato XML previsti dalle autorità competenti attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L’originale della fattura sarà depositato dallo SDI nell’area fiscale a Lei dedicata.



In caso di mancato recapito della fattura in originale da parte dello SDI, sarà possibile visualizzare e scaricare una copia della fattura utilizzando il file allegato alla presente, trasmessa con mittente ContabilitaClientiGruppoPosteItaliane, per conto di Poste Italiane S.p.A.,oppure accedendo alla pagina web protetta con accesso sicuro (in tecnologia SSL) raggiungibile tramite l’indirizzo:



LINK

Per una corretta visualizzazione dei documenti elettronici, Le consigliamo di utilizzare Adobe Reader versione 7.0.8 o superiore.



Cordiali saluti



Postel S.p.A.

Gruppo Poste Italiane