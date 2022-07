Il 2025 sarà il momento in cui vedremo la Ferrari elettrica in azione. Tuttavia, non bisognerà avere fretta per vedere le altre auto della scuderia passare all’elettrico. Infatti, la Casa di Maranello ha fatto capire esplicitamente che il percorso di elettrificazione è arriverà di sicuro ma che non c’è l’intenzione di accelerarlo ulteriormente.

Quindi, Ferrari non ha in mente di fare i salti mortali per passare alle auto elettriche subito. Piuttosto, vuole procedere verso il cambiamento in maniera graduale, trovando la migliore tecnologia adatta a lei.

Ferrari: i progetti della Casa italiana verso la mobilità sostenibile

Parallelamente a questo obiettivo, Ferrari ha intenzione di ampliare lo stabilimento di Maranello tramite la costruzione di una nuova gamma di supercar elettriche. Quest’ultime, saranno in grado di garantire un aumento delle vendite di oltre il 35%, con un volume di produzione di circa 15.000 vetture all’anno entro il 2025, rispetto alle 11.115 nel 2021. Numeri importanti che condurrebbero la Casa italiana verso profitti a lungo termine.

Il processo di elettrificazione inizierà con la ricerca e lo sviluppo delle batterie, concentrandosi in maniera particolare su quelle allo stato solido. Di fatto, Ferrari ha già incominciato a stringere accordi di collaborazione con aziende dell’Asia e in Europa per realizzare la migliore batteria sul mercato e che si adatti alle sue esigenze riguardo al peso, densità energetica e tempi di ricarica.

L’elettrico, però, non è l’unico piano della Casa automobilistica. Infatti, il Cavallino starebbe strizzando l’occhio anche all’idrogeno per sfruttarlo sulle sue hypercar del futuro. Tuttavia, nonostante questa ondata di novità, l’obiettivo per Ferrari sarà quello di riaccendere la passione nei suoi clienti ed estimatori. Il passaggio all’elettrico sarà fondamentale per avere dei clienti a lungo termine che saranno senz’altro un valore aggiunto.