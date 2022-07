In queste ore, il team legale di Take-Two Interective ha avviato una campagna contro le MOD amatoriali sviluppate per i propri giochi. Si tratta di una mossa molto importante, perché nel portafoglio di Take-Two troviamo tutti i giochi sviluppato da Rockstar Games.

In particolare, ad essere preso di mira è un modder specifico conosciuto come LukeRoss. Questo sviluppatore ha realizzato le versioni VR di GTA V, Red Dead Redemption 2 e Mafia Definitive Edition.

Lo sviluppatore ha postato un messaggio sui propri canali social per spiegare l’accaduto. I legali di Take-Two lo hanno contattato per rimuovere le mod a causa dell’utilizzo di materiale coperto da copyright. Nonostante la richiesta di ulteriori informazioni all’azienda, purtroppo al momento non sono disponibili dettagli aggiuntivi.

Take-Two Interactive, la holding che controlla Rockstar Games, ha deciso di chiudere le mod in VR per GTA V, Red Dead Redemption 2 e Mafia

Infatti, Luke Ross sostiene che la violazione faccia riferimento a problemi di copyright ma non a violazioni delle licenze. In questo caso, la situazione cambierebbe in quanto tutto il lavoro dietro lo sviluppo delle mod è stato svolto in autonomia partendo da zero.

Inoltre, le mod VR per GTA V, Red Dead Redemption 2 e Mafia Definitive Edition sono online da parecchio tempo, quindi è strano che Take-Two decida di intervenire solo adesso. Nonostante sia ancora in attesa di chiarimenti, Ross ha scelto di rispettare il diritto d’autore e rimuoverà tutte le Mod relative alle opere anche “lontanamente legate” a Take-Two. Nel messaggio che accompagna questa decisione.

La mossa della software house non è inusuale. Già in passato sono state rimosse tutte le mod per GTA 3 e GTA: Vice City prima del lancio della Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Questa scelta potrebbe significare che Rockstar Games potrebbe presentare a breve una versione VR ufficiale per i proprio giochi, ma al momento sono solo ipotesi.