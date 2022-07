Come di consueto, ogni mese i big del settore videoludico si apprestano a rendere disponibili diversi videogiochi per tutti gli utenti abbonati. Microsoft, ad esempio, ha da poco comunicato ufficialmente i titoli che saranno disponibili per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass durante la prima metà di luglio 2022.

Xbox Game Pass: ecco i titoli che saranno disponibili durante la prima metà di luglio

Tutti gli utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass potranno usufruire di tantissimi giochi interessanti durante la prima metà di questo mese. Microsoft, in particolare, ha da poco svelato i titoli in questione, ben 12 per l’esattezza. Tra questi, molti sono appartenenti alla saga di Yakuza, come Yakuza 0 e Yakuza Kiwami 1 e 2. Ecco qui di seguito l’elenco completo dei giochi in arrivo.

Last Call BBS – PC, 5 luglio

Yakuza 0 – Xbox, PC, Cloud, 5 luglio

Yakuza Kiwami – Xbox, PC, Cloud, 5 luglio

Yakuza Kiwami 2 – Xbox, PC, Cloud, 5 luglio

DJMax Respect V – Xbox, PC, Cloud, 7 luglio

Matchpoint: Tennis Championships – Xbox, PC, Cloud, 7 luglio

Road 96 – Xbox, PC, Cloud, 7 luglio

Escape Academy – Xbox, PC, 14 luglio

My Friend Peppa Pig – Xbox, PC, Cloud, 14 luglio

Overwhelm – PC, 14 luglio

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls – Xbox, PC, Cloud, 14 luglio

PowerWash Simulator – Xbox, PC, Cloud, 14 luglio

Questa è solo una parte dei giochi che saranno disponibili a luglio. Fra circa 15 giorni, infatti, saranno svelati tanti altri titoli. Vi ricordiamo anche che, secondo le ultime indiscrezioni, Microsoft sarebbe al lavoro per realizzare la console portatile a marchio Xbox. Si tratta della prossima Xbox Sereis Y e quest’ultima dovrebbe basarsi sul cloud.