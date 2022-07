Nel corso dei prossimi mesi vedremo arrivare ufficialmente la prima console portatile del colosso Microsoft. Come rivelato nelle scorse settimane, è stato confermato che si chiamerà Xbox Series Y. A rivelare i primi dettagli è stato il giornalista videoludico Jez Corden. Ora, quest’ultimo ha rivelato ulteriori informazioni riguardanti le presunte specifiche e addirittura il presunto prezzo di vendita.

Xbox Series Y: Jez Corden rivela le presunte specifiche tecniche e il prezzo

Il giornalista videoludico Jez Corden ha rivelato in queste ore durante l’ultimo podcast di Rand al Thor 19 altre nuove informazioni riguardanti la prossima console portatile di Microsoft. Come sappiamo, si chiamerà Xbox Series Y. Secondo quanto dichiarato, il team dell’azienda sarebbe effettivamente al lavoro sulla realizzazione di alcuni prototipi di questa console.

Tuttavia, il debutto ufficiale sul mercato non sembra essere ancora vicino. Secondo Corden, infatti, ci vorranno circa due-tre anni per vederla annunciata a tutti gli effetti. Come rivelato dal giornalista anche qualche settimana fa, la console dovrebbe basarsi sul cloud, garantendo quindi l’accesso a Xbox Cloud Gaming.

La dotazione dovrebbe comunque includere uno stand e dei controller rimovibili. Lo schermo dovrebbe poi avere una diagonale non inferiore ai 7 pollici, mentre la restante scheda tecnica non dovrebbe essere di fascia elevata. Il giornalista ha poi rivelato che Xbox Series Y potrebbe avere un prezzo compreso tra 150 e i 200 dollari.

Insomma, grazie a queste indiscrezioni da parte di Jez Corden conosciamo già diversi dettagli interessanti su questa nuova console Xbox. Rimaniamo comunque in attesa di qualche conferma ufficiale da parte dell’azienda.