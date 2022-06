Fino ad oggi abbiamo avuto modo di vedere diverse console da gaming portatili. Tra queste, ricordiamo ad esempio la famosissima PlayStation Portable (o PSP, per intenderci) e come non citare l’attuale Nintendo Switch. Secondo quanto è emersi in queste ore, però, potrebbe presso aggiungersi anche una console portatile a marchio Xbox e quest’ultima dovrebbe puntare sul cloud.

Xbox potrebbe avere in cantiere una muova console portatile cloud

A quanto pare anche Microsoft è interessata alla realizzazione di una console da gaming portatile con il marchio Xbox. In particolare, a svelarlo in queste ultime ore è stato il giornalista Jez Corden durante l’ultimo episodio dell’Iron Lords Podcast.

Durante la puntata del podcast, il noto giornalista videoludico ha lasciato intendere che potrebbe trattarsi di una console da gaming dedicata al cloud. Questo potrebbe significare che la Xbox portatile sarà una console meno prestante e di fascia più bassa rispetto alle attuali console di ultima generazione, ovvero Xbox Series X e S.

Il giornalista Cordon ha comunque precisato che al momento si tratta soltanto di ipotesi. Ipotesi che tuttavia sembra che potrebbero concretizzarsi in futuro, dato che fino ad ora erano emerse già alcune piccole indiscrezioni in rete al riguardo. Dovremo comunque attendere qualche dettaglio o una conferma ufficiale da parte dell’azienda sull’arrivo effettivo di questa nuova console da gaming portatile.

Vi ricordiamo che questa potrebbe non essere la sola novità in arrivo in casa Xbox. Secondo alcuni rumors, infatti, potrebbe arrivare molto presto un nuovo controller del marchio simile al DualSense della PlayStation 5.