L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital non è disponibile per tutti i nuovi clienti del gestore. L’attivazione è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero attraverso il sito ufficiale.

I nuovi clienti selezionati dal gestore WindTre che avranno la possibilità di attivare l’offerta online. Ogni mese potranno usufruire di minuti, SMS e 150 GB a soli 8,99 euro.

Passa a WindTre: chi può attivare l’offerta con 150 GB!

L’attivazione dell’offerta operator attack WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay può essere effettuata soltanto dai nuovi clienti che procederanno con il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori low cost:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I nuovi clienti dovranno sostenere soltanto una spesa di 8,99 euro al mese per ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Il costo di rinnovo dovrà essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Dunque, sarà fondamentale specificare tramite quale modalità si preferirà sostenere la spesa al momento dell’attivazione della tariffa.

WindTre propone diverse offerte ai clienti Iliad e MVNO, alcune delle quali permetteranno di affrontare le spese tramite credito residuo. Consultando il sito ufficiale del gestore si avrà la possibilità di conoscere tutte le opzioni disponibili, i contenuti previsti e i costi da affrontare.