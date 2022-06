L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital continua ad essere online per tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad e MVNO. Al costo di soli 8,99 euro al mese, effettuando il trasferimento del numero, gli utenti hanno la possibilità di ottenere fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione. Inoltre, sono inclusi nel prezzo numerosi servizi extra.

WindTre GO: costo e attivazione dell’offerta con 150 GB!

L’attivazione dell’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è rivolta a tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Effettuando il trasferimento del numero, i nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Il costo di rinnovo della tariffa è di soli 8,99 euro al mese ed è automaticamente addebitato dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto grazie al servizio Easy Pay. I nuovi clienti, infatti, dovranno selezionare la modalità di pagamento da utilizzare al momento dell’attivazione della tariffa, che può essere richiesta gratuitamente online. WindTre richiede soltanto un costo di 10,00 euro per la nuova SIM, che sarà poi spedita tramite corriere senza dover affrontare alcun costo aggiuntivo.

Si ricorda che l’attivazione non potrà essere effettuata in caso di portabilità da gestori non inclusi nella lista riportata sopra.