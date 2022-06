Gli sconti del volantino Bennet sono assolutamente tra i migliori del momento, rappresentano la perfetta soluzione adatta agli utenti che non vogliono godere delle riduzioni online, ma che sono disposti a sporcarsi le mani recandosi personalmente nei vari negozi in Italia.

Tutti i prodotti risultano essere distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, che precisamente corrispondono alla garanzia della durata di 2 anni, e copertura esclusiva dei difetti di fabbrica, nonché variante no brand con aggiornamenti software rilasciati direttamente dal produttore. Al superamento dei 199 euro, inoltre, è prevista la possibile richiesta di rateizzazione.

Bennet: tutte le offerte ed i prezzi da non perdere di vista

Con bennet avete la certezza di risparmiare moltissimo denaro sui vari acquisti effettuati, sopratutto nel momento in cui foste interessati all’acquisto di una coppia di smartphone di alto livello. I prodotti in questione sono difatti Apple iPhone 13 e iPhone 12, i due modelli più richiesti dal pubblico nazionale, soprattutto tra gli amanti del brand dell’azienda di Cupertino. I loro prezzi di vendita rientrano nella normalità, riuscendo difatti a garantire l’accesso anche a coloro che non vogliono spendere troppo; più precisamente parliamo di 789 euro necessari per iPhone 13, per scendere a 599 euro per quanto riguarda l’ottimo iPhone 12.

Sempre nello stesso volantino sono inclusi anche altri prodotti di fascia molto più bassa, tra cui spiccano galaxy A12 e galaxy A13, disponibili entrambi a meno di 180 euro. Per i dettagli del volantino, collegatevi al sito ufficiale.