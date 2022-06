Le offerte del volantino Comet sono assolutamente strepitose, gli utenti sono molto felici di poter accedere a prezzi decisamente più bassi del normale, e riuscire nel contempo a scoprire in esclusiva assoluta quali sono i prodotti più in voga del periodo stesso.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione le più rosee aspettative dei consumatori, promettendo nel contempo un risparmio che supera quanto atteso, con prezzi concorrenziali, e possibilità di accedere agli stessi sconti tramite il sito ufficiale dell’azienda (che prevede tra l’altro la spedizione gratuita per ordini superiori ai 49 euro).

Comet: le nuove offerte sono tra le più interessanti

Con il volantino Comet gli utenti sono davvero pronti a spendere cifre decisamente più basse del normale, in questi giorni si ha la possibilità di accedere ad una buona selezione di sconti molto speciali, con prezzi che non superano i 400 euro, a prescindere dal modello selezionato. Più precisamente notiamo infatti la presenza di Galaxy A53, Oppo Reno 8 Lite, Motorola Edge 20 Lite, Realme R9i, Realme C21, Vivo Y21, Realme C25Y, Oppo A15, Galaxy A22 o anche Redmi Note 11 Pro.

Tutti i prodotti sono distribuiti alle più normali e classiche condizioni di vendita, che precisamente corrispondono alla garanzia di 24 mesi, a cui aggiungere la variante no brand, la quale permette a tutti di avere aggiornamenti decisamente più tempestivi su cui poter fare affidamento per risparmiare al massimo. I dettagli sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale.