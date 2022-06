Euronics rimpolpa il proprio volantino con alcune delle ottime offerte degli ultimi tempi, impreziosite da prezzi sempre più bassi ed economici, i quali possono effettivamente garantire un risparmio che supera di gran lunga le più rosee aspettative.

Gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale piena zeppa di occasioni da non perdere assolutamente di vista, con prodotti relativamente economici, in vendita a cifre bassissime, mantenendo inalterate le prestazioni effettivamente raggiungibili. I prodotti sono acquistabili solamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che non sono disponibili sul sito ufficiale, o comunque da altre parti.

Euronics: le offerte sorprendono tutti, i prezzi sono bassi

La campagna promozionale di Euronics riesce a fornire all’utente tutte le prerogative per acquistare i migliori prodotti in circolazione, riuscendo nel contempo a risparmiare. Sfogliandone le pagine, infatti, scopriamo l’esistenza di ottimi sconti applicati su prodotti Apple e Samsung.

Il mondo Android è attraversato da sconti legati su alcuni smartphone, come Galaxy S21 FE, disponibile a 499 euro, appoggiandosi poi anche su Galaxy Z Flip3, disponibile all’acquisto a 699 euro. Le alternative della campagna promozionale sono ad ogni modo moltissime, permettono a tutti di acquistare anche Apple iPhone 12, al prezzo di soli 699 euro, oppure un buonissimo notebook, il MacBook Air, il cui prezzo si aggira sugli 899 euro.

Tutti questi prodotti, come anticipato del resto, possono essere acquistati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia.