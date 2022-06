Euronics ripercorre l’ottima strada intrapresa in passato, con il lancio di un volantino che non ammette assolutamente repliche, la perfetta soluzione per riuscire a spendere poco, godendo di prodotti e di prestazioni dalla qualità elevate.

Il volantino è perfettamente in linea con quanto avevamo già visto ed apprezzato in passato, ciò sta a significare che i prodotti possono essere acquistati senza problemi in negozio, anche se è importante ricordare che potrebbe essere necessario recarsi in specifici punti di proprietà di alcuni soci. Il consiglio che vi possiamo dare è sempre il solito, controllate attentamente presso i negozi più vicini alla vostra residenza.

Euronics: ottime occasioni per tutti, i prezzi sono bassi

Con il volantino euronics gli utenti possono pensare di acquistare alcuni importanti prodotti dei due brand più amati del momento: Apple e Samsung. I modelli dell’azienda di Cupertino partono dal notebook più richiesto e desiderato dell’ultimo periodo, il MacBook Air, in vendita a soli 899 euro, per passare poi su uno smartphone non recentissimo, quale è l’Apple iPhone 12, ma comunque ancora perfettamente all’avanguardia in termini di prestazioni generali, se considerato il prezzo di soli 699 euro.

Non manca chiaramente anche qualche riferimento ai prodotti decisamente più economici, come un Galaxy S21 FE, proposto a 499 euro, oppure il foldable che tutti vorrebbero poter acquistare, il Galaxy Z Flip3, disponibile all’acquisto a 699 euro. Per le nuove informazioni, ed i prezzi dell’ottimo volantino di Euronics, non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale.