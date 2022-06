Il pilota della CUPRA EKS Mattias Ekström è stato incoronato Re del weekend nell’emozionante terzo round della FIA ETCR eTouring Car World Cup 2022 per Race SP al Circuito Madrid Jarama-RACE.

Ekström è salito sul gradino più alto del podio, affiancato dai compagni di squadra Adrien Tambay e Jordi Gené in un weekend da sogno per il produttore spagnolo.

Punti dopo il round 03:

1. Mattias Ekström: 280;

2. Adrien Tambay: 274;

3. Mikel Azcona: 203;

4. Massimo Martin: 200;

5. Bruno Spengler: 182;

6. Tom Blomqvist: 180;

7. Jordi Gene: 140;

8. Norbert Michelisz: 137;

9. Giovanni Venturini: 115;

10. Jean-Karl Vernay: 111;

Un tour interessante per tutti

Ekström ha vinto la Pool FURIOUS DHL Super Final, mentre quella del Pool FAST è andata al leader fino ad allora in classifica e al re del weekend di Budapest, Tambay. Per Gené è stato un ritorno in forma su una pista che conosce molto bene, lo spagnolo ha fatto segnare il giro più veloce del fine settimana e ha vinto il suo quarto di finale.

E’ stato un altro ottimo weekend anche per Maxime Martin di Romeo Ferraris grazie ad una vittoria nei quarti di finale che lo ha reso il pilota non CUPRA con il miglior punteggio. Mikel Azcona della Hyundai Motorsport N ha concluso il fine settimana al quinto posto con il punteggio più alto, con il compagno di squadra Norbert Michelisz che ha ottenuto il sesto posto con una vittoria nei quarti di finale. Anche Hyundai Motorsport potrebbe celebrare una vittoria in semifinale con Nicky Catsburg al suo debutto in FIA ETCR.

Anche Romeo Ferraris ha ottenuto una vittoria in semifinale.

Mentre FIA ETCR Race SP è stato il protagonista del Jarama Next Generation, un Festival completamente elettrico che ha presentato la serie ERA delle monoposto, oltre agli scooter elettrici, le bici elettriche e una moltitudine di altre attività a tema.

L’azione della FIA ETCR eTouring Car World Cup riprenderà sul circuito belga di Zolder dal 9 al 10 luglio.