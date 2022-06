TIM non è solo protagonista nel campo della telefonia fissa e mobile. Il provider italiano, da tempo, oramai conduce un ruolo da protagonista anche nel mercato della streaming tv. Tutti gli abbonati che desiderano un piano di visione con TIMvision, il servizio che garantisce film e serie tv in esclusiva sia produzione nazionale che internazionale, potranno ricevere ulteriori vantaggi.

TIM, la promo è tutta da scoprire con Netflix: ecco come funziona

Insieme a TIMvision, TIM prevede una serie di pacchetti associati. Gli abbonati, ad esempio, potranno accedere a tutti i contenuti di DAZN, con la Serie A in esclusiva dal prossimo mese di agosto e con una serie di eventi relativi ad altri sport.

Sempre grazie a TIMvision, i clienti potranno gustarsi tutte le partite della prossima edizione della Champions League. Oltre all’accordo con DAZN, il gestore italiano può vantare anche una speciale partnership con Mediaset e con suo servizio streaming Mediaset Infinity+.

Per TIMvision, il gestore italiano prevede un costo unico anche con i pacchetti aggiuntivi di DAZN e di Mediaset. Il prezzo, in questo caso, è pari a 29,99 euro ogni trenta giorni. La promozione di TIMvision prevede anche la dotazione del TIMvision Box completamente a costo zero.

In vista dell’estate, inoltre, gli abbonati avranno anche la possibilità di ricevere Netflix a costo zero. Sempre nel costo unico di TIMvision pari a 29,99 euro, gli utenti troveranno anche un account per Netflix per il pieno accesso alla galleria di serie tv e film del colosso americano con contenuti nazionali ed internazionali.