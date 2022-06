Una serie di sconti veramente pazzeschi vi attende in questi giorni da Euronics, la nuova campagna promozionale convince tutti gli utenti con riduzioni importanti sui più recenti prodotti di tecnologia generale, oltre agli smartphone di fascia alta.

Il risparmio è di casa da Euronics, anche se è strettamente necessario ricordare che potrebbe presentare delle differenze in relazione all’area di appartenenza; come al solito, i soci lanciano campagne promozionali uniche, di conseguenza potrebbero essere diverse in relazione al socio di appartenenza.

Euronics: quali sono i nuovi prezzi da cogliere al volo

I prezzi del volantino euronics paiono essere davvero molto più bassi del normale, in particolar modo segnaliamo la possibilità di acquistare un eccellente Apple MacBook Air, nella versione da 13 pollici di diagonale, al prezzo finale di 899 euro. Volendo invece acquistare uno smartphone, ecco che la scelta potrà ricadere su Apple iPhone 12, proposto a soli 699 euro.

Non mancano chiaramente prodotti legati al mondo Android, con soluzioni del calibro di Galaxy S21 FE, disponibile a 499 euro, oppure galaxy S20 FE, in vendita a 399 euro, senza dimenticarsi del foldable che tutti desiderano: Galaxy Z Flip3 è finalmente disponibile con un esborso finale di soli 699 euro.

Per i dettagli del volantino, ricordiamo di collegarsi quanto prima al sito ufficiale, dove sarà possibile visualizzare un elenco aggiornato delle migliori offerte della giornata, con i prezzi più bassi ed economici su cui poter fare affidamento in fase di acquisto nel periodo più recente.