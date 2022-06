Una selva di sconti molto speciali vi attende in questi giorni da Esselunga, la campagna promozionale rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che sono alla ricerca della migliore soluzione a cui affidarsi, nel momento in cui fossero interessati all’acquisto di nuovi smartphone, o di tecnologia generale.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente favorevole, tutti gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli territoriali particolari. Coloro che sceglieranno di avvicinarsi, devono comunque sapere che i prezzi comprendono le più classiche condizioni di vendita: no brand e garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Esselunga: ottime offerte per tutti i gusti

Con il volantino Esselunga è finalmente possibile approfittare di numerose occasioni dai prezzi sempre più bassi ed economici, tutto questo grazie alla presenza dello Speciale Multimediale, una campagna di altissimo livello con prodotti di alta qualità a disposizione di ogni utente.

Scoprendo la soluzione da vicino, è facile notare prima di tutto la presenza di Apple iPhone 12, uno smartphone decisamente interessante, sebbene sia sul mercato da più di un anno, ed oggi effettivamente acquistabile dietro il pagamento di un contributo che si aggira attorno ai 698 euro.

Le alternative proposte da Esselunga spaziano poi tra Xiaomi Mi 11 Lite, Realme C35, Oppo A94, Galaxy A03, Galaxy A52s o Nokia C20, con prezzi sempre economici. Per i dettagli, e scoprire quali sono i migliori sconti del momento, collegatevi qui.