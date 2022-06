Se sei curioso di sapere come leggere i messaggi eliminati, c’è un modo per scoprirlo. Tuttavia, dobbiamo ricordare che WhatsApp non ha una funzione ufficiale che ti mostrerà i messaggi che sono stati eliminati.

Per leggere i messaggi eliminati dovrai scaricare un’applicazione di terze parti chiamata WhatsRemoved+. Questa app è disponibile per il download su Google Play Store ma non su App Store. In particolare, ci sono alcune altre app disponibili su Play Store che mostrano le informazioni cancellate. Per gli utenti iPhone, non ci sono opzioni disponibili.

Come leggere i messaggi WhatsApp cancellati

Dovrai prima scaricare l’applicazione WhatsRemoved+ dal Google Play Store. Prima di scaricare l’app, assicurati di connettere prima il telefono a una rete Wi-Fi. La dimensione dell’app misura 4,90 MB.

Dopo che l’app WhatsRemoved+ è stata installata sul telefono, aprila e accetta i termini e le condizioni.

Affinché l’app funzioni, dovrai fornire l’accesso alle notifiche del telefono. Se sei d’accordo, fai clic sull’opzione SÌ.

L’app chiede quindi di selezionare le applicazioni da cui si desidera salvare tutte le notifiche. Per leggere i messaggi WhatsApp eliminati basta abilitare l’opzione WhatsApp e poi continuare. Ci sono altre opzioni disponibili come Facebook, Instagram e altre app.

WhatsRemoved+ ti chiederà quindi se deve salvare i file o meno. Fai clic sull’opzione che preferisci. Ti porterà quindi a una pagina che mostrerà tutti i messaggi WhatsApp eliminati. Basta fare clic sull’opzione WhatsApp accanto all’opzione “Rilevato” nella parte superiore dello schermo.

Dopo aver abilitato queste impostazioni sarai in grado di leggere tutti i messaggi WhatsApp eliminati. I messaggi eliminati appariranno sotto l’opzione WhatsApp sull’app WhatsRemoved+.

Nota: si tratta di app di terze parti e fai attenzione perché spesso raccolgono i dati personali degli utenti memorizzati nel dispositivo. Se non sei preoccupato per i tuoi dati sensibili, scaricala a tuo rischio.