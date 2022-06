Coop e Ipercoop non scherzano assolutamente sui nuovi prodotti in promozione, i prezzi sono decisamente economici sui migliori smartphone più recenti, ed anche gli acquisti possono essere completati comodamente in ogni singolo negozio sparso per il territorio.

Le offerte del volantino, come al solito del resto, possono essere fruite solamente nei negozi fisici in italia, in quanto al giorno d’oggi gli stessi acquisti non risultano essere effettuabili sul sito ufficiale, o da altre parti. Le disponibilità dovrebbero essere estese ad un numero particolarmente elevato di prodotti, con acquisti effettuabili da coloro che si recheranno personalmente, alle normali condizioni di vendita: no brand e garanzia di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: quali sono gli sconti

Spendere poco con Coop e Ipercoop è possibile, data la presenza di numerose riduzioni di prezzo applicate anche su prodotti del calibro di Apple iPhone 13, il top di gamma più recente dell’azienda di Cupertino, il cui prezzo attuale scende a soli 839 euro, avendo comunque la certezza di poter acquistare uno smartphone con 128GB di memoria interna.

Tutte le alternative proposte dalle aziende sono decisamente più economiche, spaziano tra Realme C25Y o TCL 20Y, in vendita comunque a non più di 200 euro, con i quali sarà possibile godere di discrete prestazioni generali, dietro il pagamento di un contributo complessivamente molto ridotto.

Per approfondire la conoscenza del volantino di Coop e Ipercoop, consigliamo comunque di collegarsi il prima possibile al sito ufficiale, dove si troveranno tutti i gli sconti e le nuove offerte su cui poter fare affidamento nel periodo corrente.