Se stai cercando come inviare un messaggio WhatsApp senza toccare il telefono, dovrai utilizzare gli assistenti vocali con cui il tuo smartphone è stato prodotto.

Con l’ascesa di assistenti vocali come Google Assistant, Bixby, Siri, Alexa e altri, stiamo entrando nell’era dell’ambient computing.

Nel caso in cui fossi impegnato a lavare i piatti o nei momenti in cui non puoi toccare il telefono, ecco come inviare un messaggio WhatsApp senza toccare il telefono.

Se hai Android Lollipop o versioni successive sul telefono, tieni premuto il pulsante Home per alcuni secondi per aprire l’Assistente Google. Concedi a Google il permesso di accedere alle informazioni o insegna all’assistente come riconoscere la tua voce. Assicurati di abilitare il rilevamento della parola chiave “OK Google” su qualsiasi schermata per accelerare l’attivazione dell’assistente quando necessario.

Ecco la procedura da seguire