Euro: prepariamoci a dire addio all'attuale valuta, presto verrà sostituita

Il 1° gennaio 2002 l’Italia diceva definitivamente addio alla Lira dando il benvenuto all’Euro, introdotto nello stesso giorno in dodici degli allora quindici Stati dell’Unione Europea. Si trattò di un passaggio molto discusso e criticato, tanto che tutt’oggi vi sono ancora moltissimi italiani pronti a chiedere di uscire dall’Euro, soprattutto per via del raddoppio dei prezzi. State sereni però, perché l’attuale valuta potrebbe non esserci più da un momento all’altro.

Euro: cosa cambierà a breve e chi verrà al posto dell’attuale valuta?

Carlo Azeglio Ciampi all’epoca diceva: “L’introduzione dell’Euro è un evento storico non solo per i 12 paesi aderenti alla moneta unica, ma per tutta l’Unione Europea. L’Euro è sinonimo di stabilità monetaria, di bassi tassi d’interesse, di trasparenza dei prezzi di beni e servizi, di più ampia facilità di scelta e quindi di maggiore libertà dei consumatori. La moneta unica è soprattutto frutto di una volontà di coesione che, insieme alla continuità e coerenza degli ideali, costituisce la forza trainante dell’Europa”. Bellissime parole, su questo non ci piove. Ma a conti fatti sembra che l’Euro presto scomparirà.

Intanto, le banconote soggette al deterioramento sono già “cambiate” nelle ultime due decadi. Ad una prima serie che è stata stampata dai paesi europei è seguita la seconda, denominata Serie Europa, che è quella attualmente più diffusa oggi. La “carta moneta” in futuro dovrà “cedere il passo” alla moneta elettronica come già sta avvenendo, seppur in parte, da qualche anno. Il denaro contante infatti risulta essere qualcosa considerabile “vetusto” e non sufficientemente sicuro e tracciabile per i governi europei, anche se bisognerà aspettare ancora qualche decennio per la “scomparsa” del contante.

L’Euro “fisico” cambierà nuovamente: la Banca Centrale Europea ha già comunicato di aver programmato una nuova serie di banconote che sarà decisa concretamente nell’aspetto nel 2024, e che gradualmente prenderà il posto della serie attuale. Questa decisione serve anche per rinnovare il corredo di banconote in funzione anti contraffazione.